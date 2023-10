Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tritt am Donnerstagmittag auf der Stelle

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 31,70 EUR.

Bei der Pfizer-Aktie ließ sich um 12:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 31,70 EUR. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 31,70 EUR zu. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 31,50 EUR. Bei 31,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.630 Pfizer-Aktien.

Bei 51,50 EUR markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,46 Prozent. Bei 30,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,89 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,25 USD aus.

Pfizer gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Pfizer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

