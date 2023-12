Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Dienstagmittag fester

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 27,25 EUR zu.

Um 12:04 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 27,25 EUR zu. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 27,25 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.447 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 51,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 88,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.12.2023 (26,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 4,22 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,14 USD.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 13.232,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 22.638,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,75 USD im Jahr 2026 aus.

