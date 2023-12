Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag seitwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 29,29 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 29,29 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,60 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 29,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,16 USD. Zuletzt wurden via New York 1.233.452 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 87,54 Prozent Luft nach oben. Am 02.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,35 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,14 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 31.10.2023 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13.232,00 USD – eine Minderung von 41,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.638,00 USD eingefahren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,75 USD je Aktie belaufen.

