Notierung im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag gesucht

05.12.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 29,21 USD.

Werbung

Die Pfizer-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 29,21 USD. Bei 29,63 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,12 USD. Zuletzt wurden via AMEX 73.111 Pfizer-Aktien umgesetzt. Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 54,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 87,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.12.2023 bei 28,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,14 USD. Am 31.10.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,55 Prozent zurück. Hier wurden 13.232,00 USD gegenüber 22.638,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,75 USD im Jahr 2026 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind Pfizer-Aktie sackt an der NYSE letztlich ab: Pfizer bricht eine Studie mit Abnehm-Tablette wegen Nebenwirkungen ab Gewinne in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Aufwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com