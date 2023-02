Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verliert am Montagmittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 40,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 40,52 EUR. Bei 40,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.840 Pfizer-Aktien.

Am 11.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 24,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,70 EUR. Dieser Wert wurde am 31.01.2023 erreicht. Abschläge von 4,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50 USD an.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.290,00 USD – ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 24.094,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Pfizer am 02.05.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,97 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

