Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Heute im Fokus

Zinssorgen: DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bluebell erhöht wohl Druck auf Bayer -- Tesla-Anleger verlieren Sammelklage -- Warnstreiks bei Deutscher Post -- SAP im Fokus

Renault und Nissan erwarten offenbar hohen Synergien. Diageo plant Ausbau von East African Breweries-Beteiligung. Nestlé kündigt weitere Preiserhöhungen an. Novartis-Mittel gegen Hautkrankheit HS mit positiven Langzeitdaten. BMW investiert Millionen in E-Auto-Fertigung in Mexiko. Experte: Neukunden profitieren von gesunkenen Strom- und Gaspreisen.