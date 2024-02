Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagmittag mit Verlusten

Pfizer im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 24,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 24,80 EUR. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,65 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.473 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 39,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 23,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,86 USD aus.

Am 30.01.2024 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pfizer mit 1,14 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,34 Prozent zurück. Hier wurden 14.249,00 USD gegenüber 24.290,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

