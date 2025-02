Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 26,24 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 26,24 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 26,15 USD. Bei 26,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 752.218 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,54 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 24,49 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,40 USD.

Pfizer veröffentlichte am 04.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Pfizer mit -0,59 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,76 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

