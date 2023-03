Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer wird am Montagnachmittag ausgebremst

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 41,03 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 40,83 USD. Mit einem Wert von 40,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 610.838 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2022). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 27,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 3,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,00 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 31.01.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 24.290,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.838,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 02.05.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com