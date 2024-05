Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag im Aufwind

Pfizer im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 28,14 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 28,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.256.885 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,36 USD. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,21 USD am 27.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,65 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,57 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,61 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Pfizer am 30.07.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

