Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 33,05 EUR zu.

Die Pfizer-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 33,05 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,05 EUR an. Mit einem Wert von 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.920 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 51,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 04.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 43,25 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.734,00 USD – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27.742,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,30 USD fest.

