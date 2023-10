Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 31,80 EUR.

Die Pfizer-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 31,80 EUR. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 31,85 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 31,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.335 Pfizer-Aktien.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 51,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,95 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,25 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.734,00 USD – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27.742,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

