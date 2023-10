Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer behauptet sich am Nachmittag

So bewegt sich Pfizer

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 33,44 USD an der Tafel.

Mit einem Kurs von 33,44 USD zeigte sich die Pfizer-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,56 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 33,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 33,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 398.278 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,78 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,96 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 43,25 USD.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,29 USD je Pfizer-Aktie.

