Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 33,46 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 33,46 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,71 USD an. Bei 33,57 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 22.361 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 54,91 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 64,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (31,80 USD). Mit einem Kursverlust von 4,96 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,25 USD an.

Am 01.08.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Pfizer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Pfizer gekostet

Zuversicht in New York: S&P 500 schlussendlich stärker

CureVac-Aktie bricht an der NASDAQ ein: Verfahren im Patentstreit zwischen BioNTech und CureVac ausgesetzt