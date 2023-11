Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,17 USD ab.

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 31,17 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,11 USD nach. Mit einem Wert von 31,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 643.654 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 54,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,14 USD.

Am 31.10.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Pfizer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,19 USD je Aktie belaufen.

