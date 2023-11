Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Montagvormittag an Boden

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 31,30 USD.

Das Papier von Pfizer konnte um 21:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,6 Prozent auf 31,30 USD. Bei 31,38 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,90 USD. Zuletzt wurden via AMEX 47.397 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Bei 54,91 USD markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 75,43 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 29,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,94 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,14 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 22.638,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,19 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

