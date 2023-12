Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 29,10 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 29,10 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 29,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 175.275 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,69 Prozent hinzugewinnen. Am 02.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,35 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 2,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,14 USD aus.

Pfizer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.232,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.638,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,75 USD je Aktie aus.

