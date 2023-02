Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Pfizer-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,88 EUR. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 40,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 40,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.482 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2022 auf bis zu 53,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 23,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 5,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,50 USD.

Pfizer ließ sich am 31.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.290,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24.094,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 02.05.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie schließt an der NYSE im Plus: Pfizer stellt sich nach Rekordjahr auf Umsatz- und Gewinnrückgang ein

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Erste Schätzungen: Pfizer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com