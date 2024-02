Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Mittwochmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,60 EUR. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 25,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 30.507 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 60,86 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 6,84 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,86 USD für die Pfizer-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 30.01.2024. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,34 Prozent zurück. Hier wurden 14.249,00 USD gegenüber 24.290,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2024 2,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht