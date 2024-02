Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Pfizer-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,50 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 27,50 USD. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 27,57 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 27,35 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,50 USD. Bisher wurden heute 861.943 Pfizer-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,32 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 61,16 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,77 USD. Dieser Wert wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,86 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 30.01.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 14.249,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 24.290,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren angefallen

NASDAQ-Titel Pfizer-Aktie dreht ins Minus: Pfizer-Zahlen trotz Gewinneinbruch besser als befürchtet

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht