Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 26,86 USD.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 26,86 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 26,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.427.508 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,22 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,62 USD. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Abschläge von 4,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,86 USD.

Pfizer ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,34 Prozent zurück. Hier wurden 14.249,00 USD gegenüber 24.290,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 notiert zum Start im Plus

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren

NYSE-Handel S&P 500 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone