Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Pfizer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 27,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Pfizer legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 4,3 Prozent auf 27,20 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,30 USD an. Bei 26,87 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten 378.374 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 55,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,63 USD am 05.03.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 5,77 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,65 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,86 USD.

Am 30.01.2024 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 14.249,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.290,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 notiert zum Start im Plus

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren

NYSE-Handel S&P 500 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone