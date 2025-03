Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,40 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 26,40 USD zu. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 26,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.221.389 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,45 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 30,20 USD.

Pfizer gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,76 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 06.05.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

