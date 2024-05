Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verteuert sich am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 28,39 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,39 USD zu. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,49 USD. Bei 28,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.070.307 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 29,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2024 (25,21 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 11,20 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,69 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,57 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 01.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,98 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,88 Mrd. USD im Vergleich zu 18,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Pfizer am 30.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,32 USD je Pfizer-Aktie.

