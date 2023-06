Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Pfizer 35,90 EUR

Die Pfizer-Aktie konnte um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 36,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 36,15 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,05 EUR. Bisher wurden heute 14.613 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 7,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,86 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 02.05.2023. In Sachen EPS wurden 1,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfizer 1,62 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,76 Prozent auf 18.282,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25.661,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,34 USD je Aktie.

