Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt bei 35,02 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 35,02 USD zeigte sich die Pfizer-Aktie im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum verändert. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 35,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 34,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,89 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 93.268 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD an. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 36,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2023 bei 34,69 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 0,94 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Am 01.08.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 12.734,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 27.742,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,31 USD je Pfizer-Aktie.

