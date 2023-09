Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Mittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Pfizer legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 32,20 EUR.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 32,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 32,25 EUR. Bei 32,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.922 Pfizer-Aktien.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 51,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 59,94 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,45 EUR. Dieser Wert wurde am 04.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 2,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,25 USD aus.

Pfizer ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

