Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Vormittag zu

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 29,49 USD nach oben.

Das Papier von Pfizer konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,3 Prozent auf 29,49 USD. Bei 29,49 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 28,92 USD. Bisher wurden via AMEX 63.740 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2023 auf bis zu 51,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 73,85 Prozent Luft nach oben. Am 14.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,60 Prozent.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 39,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13.232,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22.638,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Pfizer rechnen Experten am 04.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

