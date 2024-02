Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 27,49 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 27,49 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 27,41 USD. Bei 27,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 690.191 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 44,32 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 61,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,77 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 6,26 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,86 USD aus.

Pfizer ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.249,00 USD im Vergleich zu 24.290,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

