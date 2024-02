Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Vormittag

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,2 Prozent auf 27,55 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 27,55 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 27,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,52 USD. Zuletzt wechselten 50.307 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,28 USD an. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 37,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,77 USD ab. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 6,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 37,86 USD.

Pfizer ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.249,00 USD – eine Minderung von 41,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.290,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,27 USD je Aktie aus.

