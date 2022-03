Pfizer Aktie News: Pfizer mit Verlusten

Zuletzt fiel die Pfizer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 43,98 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 43,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 26.999 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2021 auf bis zu 54,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,33 USD. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,31 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Pfizer Inc. zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com