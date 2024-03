Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verteuert sich am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 24,60 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 11:57 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 24,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 24,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 20.433 Stück.

Am 06.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 38,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2024 auf bis zu 23,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 4,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,86 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Am 30.01.2024 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.249,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.290,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

