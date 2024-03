Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Freitagvormittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Pfizer-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 26,78 USD.

Die Pfizer-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 26,78 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 26,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,18 USD. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.704 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2023 auf bis zu 42,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,63 USD erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,86 USD.

Pfizer gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,34 Prozent auf 14.249,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24.290,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,22 USD fest.

