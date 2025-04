Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag ohne große Veränderung

Blick auf Pfizer-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Bei der Pfizer-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 22,62 USD.

Bei der Pfizer-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 22,62 USD. Bei 22,99 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,59 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,85 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.510.773 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 3,85 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,40 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 04.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von -0,59 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,76 Mrd. USD – ein Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Pfizer am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen