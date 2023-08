Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,50 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 32,50 EUR zu. Bei 32,55 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 32,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.958 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 51,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 36,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2023 bei 31,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,25 USD je Pfizer-Aktie aus.

Pfizer gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,10 Prozent auf 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 27.742,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

