Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 36,05 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 36,05 USD zu. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 36,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 959.969 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,37 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 34,66 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 3,86 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 01.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.734,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Pfizer am 31.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2023 3,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

