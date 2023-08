Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagvormittag mit Kursplus

Pfizer im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 35,70 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 1,9 Prozent auf 35,70 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,82 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,99 USD. Bisher wurden via AMEX 26.701 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 34,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 34,69 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 2,83 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 43,25 USD.

Am 01.08.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12.734,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.742,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 3,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

