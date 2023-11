Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochvormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfizer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Pfizer-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 31,23 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 31,23 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,36 USD. Bei 31,11 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.407 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 29,76 USD. Mit Abgaben von 4,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,14 USD für die Pfizer-Aktie.

Am 31.10.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13.232,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,55 Prozent verringert.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 1,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

