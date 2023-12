Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Pfizer im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 26,70 EUR.

Die Pfizer-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 26,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 26,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,55 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.959 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 51,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 92,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 2,25 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 41,14 USD.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,78 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2024 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

