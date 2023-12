Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 28,78 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 28,78 USD. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,84 USD aus. Bei 28,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 758.368 Pfizer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 90,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 28,31 USD fiel das Papier am 02.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 1,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,14 USD.

Am 31.10.2023 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 30.01.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind