Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 27,15 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 12:00 Uhr 0,6 Prozent. Bei 27,15 EUR erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,10 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.198 Stück gehandelt.

Am 09.01.2023 markierte das Papier bei 47,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 76,06 Prozent. Am 14.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 39,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 31.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.232,00 USD – das entspricht einem Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.638,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 30.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2023 1,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

