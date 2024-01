Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 29,70 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,70 USD zu. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 29,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 29,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 854.222 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 50,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 69,19 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,77 USD ab. Mit Abgaben von 13,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,14 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pfizer ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 13.232,00 USD in den Büchern – ein Minus von 41,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 22.638,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

