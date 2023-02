Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag gefragt

Um 12:22 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,94 EUR zu. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 41,04 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.980 Pfizer-Aktien.

Am 11.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 23,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 5,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 48,83 USD.

Am 31.01.2023 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.290,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.838,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.05.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,83 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer-Aktie schließt an der NYSE im Plus: Pfizer stellt sich nach Rekordjahr auf Umsatz- und Gewinnrückgang ein

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Erste Schätzungen: Pfizer zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com