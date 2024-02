Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Freitagnachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 27,42 USD ab.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 27,42 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 27,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 654.745 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 44,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 38,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 25,77 USD erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,65 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,86 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,34 Prozent auf 14.249,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.290,00 USD gelegen.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,55 USD fest.

