Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Vormittag tiefer

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 35,64 USD abwärts.

Das Papier von Pfizer gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 35,64 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,41 USD aus. Bei 36,23 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden heute 38.000 Pfizer-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,91 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,07 Prozent. Bei 34,69 USD erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 43,25 USD angegeben.

Am 01.08.2023 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,67 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 54,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.734,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.742,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer verloren

BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwächer: BioNTech rutscht in die roten Zahlen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie schließt im Minus: Pfizer senkt den Jahresausblick