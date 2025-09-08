DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kurs der Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Abend zu

09.09.25 20:24 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Abend zu

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 24,76 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,78 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.712.206 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,51 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
04.06.2025Pfizer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

