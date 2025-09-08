Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer legt am Abend zu

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 24,76 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,78 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.712.206 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,51 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,09 USD je Aktie.

