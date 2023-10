Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gibt am Vormittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 33,14 USD.

Die Pfizer-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 1,0 Prozent auf 33,14 USD nach. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,08 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,44 USD. Zuletzt wechselten 51.290 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,69 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,80 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 4,04 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,25 USD aus.

Pfizer gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.734,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.742,00 USD umgesetzt worden waren.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2023 aus.

