Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 25,70 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 25,70 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Pfizer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,90 USD aus. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,70 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 935.178 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 30,43 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,39 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 22,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Pfizer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 04.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: DAX vor dem Sprung - Pfizer und Alstom in der Besprechung