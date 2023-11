Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,3 Prozent auf 30,83 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der AMEX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 30,83 USD ab. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 30,56 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,13 USD. Zuletzt wurden via AMEX 61.735 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 markierte das Papier bei 54,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,49 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,14 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,55 Prozent auf 13.232,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.638,00 USD gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet

NYSE-Titel Pfizer-Aktie letztlich unbewegt: Pfizer rutscht in die roten Zahlen

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet