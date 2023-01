Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag Verlust reich

Der Pfizer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 45,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 44,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.802 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2022 bei 53,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,17 USD an.

Pfizer gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 22.638,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.094,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Pfizer.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2022 6,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

